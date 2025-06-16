На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ назвали наиболее пострадавший ядерный объект Ирана

Гросси: среди ядерных объектов Ирана более всего пострадал объект в Натанзе
close
Maxar Technologies/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире BBC заявил, что в результате ударов Израиля по ядерным объектам Ирана более всего пострадал объект в Натанзе. Его слова приводит ТАСС.

»...был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи», — отметил он.

По мнению Гросси, объект был поврежден внутри, но при этом прямого кинетического разрушения не произошло. Он отметил, что в настоящий момент на предприятии не проводятся инспекции из соображений безопасности, однако организация находится «в постоянном контакте с иранским регулирующим органом».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в рамках военной операции «Восстающий лев» Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

В апреле, на ядерном объекте в Натанзе установили новые, более современные, центрифуги для обогащения урана. По данным МАГАТЭ, на предприятии были размещены «шесть каскадов из максимум 1044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4». Сообщалось, что иранские власти планируют установить еще четыре каскада центрифуг IR-4.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами