В МАГАТЭ назвали наиболее пострадавший ядерный объект Ирана

Гросси: среди ядерных объектов Ирана более всего пострадал объект в Натанзе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире BBC заявил, что в результате ударов Израиля по ядерным объектам Ирана более всего пострадал объект в Натанзе. Его слова приводит ТАСС.

»...был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи», — отметил он.

По мнению Гросси, объект был поврежден внутри, но при этом прямого кинетического разрушения не произошло. Он отметил, что в настоящий момент на предприятии не проводятся инспекции из соображений безопасности, однако организация находится «в постоянном контакте с иранским регулирующим органом».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в рамках военной операции «Восстающий лев» Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

В апреле, на ядерном объекте в Натанзе установили новые, более современные, центрифуги для обогащения урана. По данным МАГАТЭ, на предприятии были размещены «шесть каскадов из максимум 1044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4». Сообщалось, что иранские власти планируют установить еще четыре каскада центрифуг IR-4.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.