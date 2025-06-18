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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины предупредили граждан о ракетной опасности
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Shutterstock/Ireshetnikov54

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил официальный портал оповещения населения страны.

«Вся Украина — ракетная опасность!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для объявления тревоги стал якобы взлет российского самолета МиГ-31К в Нижегородской области.

18 июня координатор пророссийского подполья из Николаева Сергей Лебедев рассказал, что в Харьковской области был уничтожен склад с боеприпасами, принадлежавший украинским военным. Подробности подпольщик уточнять не стал.

На днях Лебедев сообщал, что по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в различных областях были нанесены удары. По его словам, в результате ударов были поражены центры управления в Краматорске, логистическая инфраструктура в Сумской и Харьковской областях, а также производственные мощности ВПК в Кривом Роге и Шостке.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.

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