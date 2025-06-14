По объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в различных областях были нанесены удары. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в результате ударов были поражены центры управления в Краматорске, логистическая инфраструктура в Сумской и Харьковской областях, а также производственные мощности ВПК в Кривом Роге и Шостке.

7 июня Лебедев сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по украинскому городу Тернополю. По данным подпольщика, в результате были поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде.

В этот же день координатор подполья заявил, что украинские войска потеряли сотни бойцов во время ударов по городу Харькову. Лебедев отметил, что российские военнослужащие «очень хорошо ударили» по логистике и связи Вооруженных сил Украины.

Ранее в подполье заявили об ударе по системе ПВО в районе Киева.