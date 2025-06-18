Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области уничтожили склад с боеприпасами, принадлежащий украинским военным. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья из Николаева Сергей Лебедев.

По его словам, объект был ликвидирован в результате атаки. Однако подробности пока не уточняются.

На днях Лебедев сообщал, что по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в различных областях были нанесены удары. По его словам, в результате ударов были поражены центры управления в Краматорске, логистическая инфраструктура в Сумской и Харьковской областях, а также производственные мощности ВПК в Кривом Роге и Шостке.

До этого российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. По информации Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы БПЛА.