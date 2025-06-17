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ВСУ перебросили под Сумы подразделения запрещенного батальона

ТАСС: под Сумы перебросили подразделения запрещенного батальона Челебиджихана
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Командование ВСУ перебросило под Сумы подразделения запрещенного батальона имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что батальон Челебиджихана был признан в России террористической организацией в 2022 году.

До этого боец батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) из числа россиян рассказал, что военные данного формирования во время боев в Мариуполе занимали позиции в многоэтажных жилых домах.

Участник батальона добавил, что из-за действий «Азова» мирные граждане были вынуждены покидать свои дома. Также, по словам мужчины, жители Мариуполя были недовольны разрушением города, вызванным работой батальона.

Также боец «Азова» рассказал, что западные инструкторы вели подготовку боевиков «Азова» в Киеве. По его словам, среди них он встречал гражданина Канады и представителя Восточной Европы.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

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