Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о появлении направления фронта в Сумской области из-за наступления ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом — северно-слобожанском», — говорится в сообщении.

13 июня депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что армия страны потерпела поражение в сражении за Сумскую область. Парламентарий отметила, что каждый день читает в новостях о занятии Вооруженными силами РФ очередного населенного пункта. В связи с этим она задалась вопросом, куда делись бойцы ВСУ и фортификационные сооружения на данном направлении фронта.

За два дня до этого украинский депутат Анна Скороход обратила внимание, что ВСУ сдают Сумскую область «невероятными темпами». По ее словам, сейчас военнослужащие страны сталкиваются с серьезными проблемами по всей линии фронта. В том числе «тяжелейшая» ситуация складывается на Донецком и Запорожском направлениях.

Ранее сообщалось, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть всего 20 км до Сум.