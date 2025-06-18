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В США узнали, что у Израиля заканчиваются оборонительные ракеты

WSJ: у Израиля заканчиваются оборонительные ракеты-перехватчики
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

У Израиля заканчиваются оборонительные перехватчики ракет «Arrow». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«По словам американского чиновника, у Израиля заканчиваются перехватчики Arrow, которые используются для противодействия иранским ракетам», — говорится в сообщении.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что во время последней атаки на Израиль иранские военные полностью контролировали воздушное пространство. По словам КСИР, жители еврейского государства полностью беззащитны перед иранскими ракетными ударами.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.

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