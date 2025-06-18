Марочко: ВС России начали бои за взятие Нового Мира в Харьковской области

Военные Вооруженных сил России, которые пересекли административную границу Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области, приступили к боям за взятие населенного пункта Новый Мир. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», — сказал он.

По его словам, продвижение российских войск стало возможным благодаря успехам российских войск в селе Редкодуб: после зачистки его окрестностей бойцы ВС РФ начали продвигаться в северном направлении от населенного пункта.

17 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что российские войска увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области. По его словам, таким образом ВС РФ смогут защитить россиян от ударов беспилотников и ракет со стороны ВСУ.

Ранее в Раде назвали цель наступления российской армии в Сумской области.