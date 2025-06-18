В Израиле звучит тревога из-за проникновения самолетов

На севере Израиля звучит сигнал тревоги из-за проникновения «вражеских самолетов», одна цель перехвачена. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Продолжая оповещения о проникновении вражеских самолетов в несколько мест на севере страны в период с 5: 55 до 5: 57, ВВС перехватили подозрительную воздушную цель, запущенную с востока.

Ночью Иран выпустил новую волну ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля призвала всех жителей страны пройти в укрытия. В ЦАХАЛ также сообщили, что военно-воздушные силы Израиля начали волну атак на территории Тегерана.

Газета The New York Times писала, что американские войска, дислоцированные на военных базах в Ближневосточном регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с беспокойством Вашингтона, что Иран атакует американские военные базы в случае, если Соединенные Штаты вмешаются в вооруженный конфликт на стороне Израиля.

Ранее над Дамаском в направлении Израиля пролетели десятки иранских ракет.