Иран выпустил новую волну ракет в сторону Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе Иерусалима уже произошли взрывы, в Тель-Авиве активно работают системы противовоздушной обороны. На фоне отражения новой воздушной атаки в Армии обороны Израиля призвали всех жителей страны пройти в укрытия. Соответствующие уведомления были разоcланы гражданам через SMS.

Тем не менее, рекомендации находиться в убежищах действовали только около 20 минут — около 1:00 по мск в ЦАХАЛ сообщили жителям о том, что такой необходимости больше нет.

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