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Над Дамаском в направлении Израиля пролетели десятки иранских ракет

РИА Новости: жители Дамаска наблюдали полет на Израиль десятков иранских ракет
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Vahid Salemi/AP

Над столицей Сирии в сторону Израиля за ночь пролетели несколько десятков иранских ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Дамаска заранее приехали на окраины города, чтобы заснять пролеты баллистических ракет.

Пролетев над городом, иранские ракеты группами по 15-20 штук резко снижались, уходя в сторону оккупированных Израилем Голанских высот.

18 июня Корпус стражей исламской революции заявил об установлении полного контроля Ирана над воздушным пространством Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

О том, что происходит вокруг обострения на Ближнем Востоке, читайте в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.

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