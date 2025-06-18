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Американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности

NYT: США привели в повышенную готовность свои войска на Ближнем Востоке
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Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Американские войска, расположенные на военных базах в Ближневосточном регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

По сведениям издания, чиновники в Вашингтоне опасаются иранских ракетных ударов по военным базам США в том случае, если Соединенные Штаты вмешаются в вооруженный конфликт на стороне Израиля. Бомбардировка американцами ядерных объектов в Иране неминуемо приведет к ответным атакам проиранских сил на корабли США в Красном море и на базы в Ираке и Сирии. Кроме того, иранцы могут начать минирование Ормузского пролива.

В связи с этим американские войска, находящиеся на военных базах на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Сейчас в регионе размещены свыше 40 тысяч военнослужащих США.

18 июня Иран выпустил новую волну ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех жителей страны пройти в укрытия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

О том, что происходит вокруг обострения на Ближнем Востоке, читайте в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Мерц допустил участие США в израильской операции против Ирана.

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