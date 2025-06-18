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В Госдепе заявили о гибели американца в Киеве

Госдеп: гражданин США погиб при российском обстреле Киева
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Thomas Peter/Reuters

Гражданин США погиб в результате удара ВКС РФ по Киеву. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Тэмми Брюс, передает Reuters.

«Мы знаем о нанесенных прошлой ночью ударах по Киеву, которые повлекли многочисленные жертвы, в том числе смерть гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех жертв и пострадавших», — заявила она.

Из соображений конфиденциальности личные данные убитого мужчины не раскрывались. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 17 июня при ударах по Киеву погиб 62-летний гражданин США.

17 июня Минобороны сообщило о ночных ударах по объектам военной промышленности Украины в Киевской области и Запорожье.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, взрывы произошли в Киеве, Одессе, Запорожье, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской областях Украины. По оценкам украинских военных, по стране было выпущено 440 дронов и 32 ракеты, в результате чего погибли 16 человек и пострадали еще 134.

Ранее сообщалось, что офис Boeing в Киеве был поврежден при недавнем российском авиаударе.

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