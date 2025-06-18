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Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля

Polymarket: вероятность удара ВС США по Ирану до июля превысила 75%
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U.S. Navy

Оценка на рынке ставок шансов на то, что США начнут военные действия против Ирана до июля 2025 года, превысила 75%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-платформы прогнозов Polymarket.

По информации сервиса, сейчас его пользователи оценивают вероятность атаки Вооруженных сил Соединенных Штатов на исламскую республику до следующего месяца в 77%. При этом по состоянию на 0:13 мск среды, 18 июня, этот показатель достигал 81%. Во вторник днем он составлял 45%.

17 июня президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.

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