Военкор отреагировал на решение Ким Чен Ына отправить северокорейцев под Курск

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является настоящим союзником России. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале, комментируя решение об отправке северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области.

«Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник», — отметил он.

Северная Корея направит в Россию тысячу саперов и 5 тыс. военных строителей для разминирования и восстановления территории Курской области. Об этом решении сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам визита в Пхеньян. Сообщается, что отправку корейцев одобрил руководитель КНДР Ким Чен Ын. Депутат Госдумы Андрей Картаполов отметил, что северокорейские войска и военные строители получат практику работы «непосредственно в боевых условиях» в Курской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Незадолго до этого Шойгу сообщил, что в России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, павших при освобождении территории России. Он уточнил, что решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях, принято главами двух государств.

Ранее лидер КНДР назвал Путина своим товарищем.