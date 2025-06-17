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Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю

Tasnim: Иран начал очередную волну ответных ударов по Израилю
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AP

Началась очередная волна ответного удара Ирана ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Несколько минут назад началась новая волна атак беспилотников и ракет Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:41 по московскому времени.

Незадолго до этого стало известно, что Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад», в ходе которого было ликвидировано значительное число высокопоставленных офицеров. По информации Tasnim, удар был нанесен по разведывательным центрам «Моссада» к северу от Тель-Авива при помощи новой ракеты. Агентство утверждает, что израильская сторона ввела жесткую цензуру на публикацию новостей о потерях среди военных, офицеров и командиров разведки.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.

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