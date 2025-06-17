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СМИ узнали о наборе в ряды ВСУ самых опасных зэков

The Times: осужденные за убийство больше других ценятся в рядах ВСУ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за расправу над людьми. Об этом пишет британская газета The Times.

«Самый высокий спрос — в категории осужденных за убийства», — говорится в материале.

По данным издания, командование ВСУ считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.

В статье также привели статистику по количеству завербованных в украинскую армию заключенных. По оценке замминистра юстиции Украины Евгения Пикалова, среди них 6% были осуждены за убийства. Также в рядах ВСУ есть осужденные за грабежи, кражи и мошенничество.

До этого боец ВСУ Александр Мятиш выразил уверенность, что Украина не сможет долго пополнять ряды своей армии только за счет мобилизации мужчин. Он считает, что вскоре ради «победы» к конфликту придется приобщить всех граждан Украины, в том числе женщин и пенсионеров.

Украинский волонтер Мария Берлинская также призвала женщин и парней с 18 лет готовиться к мобилизации. Она отметила, что сейчас такой необходимости еще нет. Однако, по ее мнению, все взрослое население должно быть готово к мобилизации в дальнейшем.

Ранее командир иностранных наемников рассказал о кастовости в ВСУ.

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