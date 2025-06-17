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Командир иностранных наемников рассказал о кастовости в ВСУ

Командир наемников О'Лири рассказал о кастовой системе в рядах украинских войск
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир военизированного формирования иностранных наемников «Избранная рота» (Chosen Company) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Райан О'Лири рассказал о кастовой системе внутри украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы потеряли больше людей из-за некачественного командования, из-за плохого руководства и советского мышления… Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или «армейских князей». Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства озабочены наличием душа, частной комнаты», — написал О'Лири в соцсети X.

По словам О'Лири, условия службы на Украине позволяют некомпетентным офицерам избегать ответственности, а также получать повышение или переводиться на другие должности. Это делается для того, чтобы командиры бригад и батальонов, назначившие их, не теряли своих друзей в звании и не сталкивались с последствиями их ошибок. Командир отметил, что такая система кумовства напрямую влияет на ситуацию на передовой.

В качестве примера О'Лири привел 59-ю бригаду, в которой после смены руководства офицеров разведки стали отправлять на штурмы.
Это привело к ранениям тех, кто не участвовал в боевых операциях, часть из них не выжила. Такие ситуации подорвали моральный дух и эффективность подразделения. По словам командира, подобные случаи часто происходят в Сухопутных войсках Украины.

12 июля сообщалось, что бойцам батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, удалось ликвидировать группу наемников, служащих в Иностранном легионе Украины, на Донецком фронте.

Военнослужащие захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии. На этих снимках запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одной из фотографий можно увидеть, как наемники позируют, вероятно, в полном составе.

Ранее колумбийского наемника ВСУ осудили за вторжение в Курскую область.

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