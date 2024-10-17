На Украине допустили мобилизацию женщин и пенсионеров

Украина не может долго пополнять ряды своей армии только за счет мобилизации мужчин, считает боец ВСУ Александр Мятиш, передает «Страна.ua». По его словам, добровольцы у украинской стороны уже кончились.

«Люди, которые сейчас идут, идут по необходимости. Очень много контрактников – новых пацанов, которые пришли, дядек. Есть люди мобилизованные, бусифицированные, как там говорят», — отметил Мятиш.

Он добавил, что украинская армия пополняется недостаточно и требуется увеличение набора. Мятиш подчеркнул, что ради «победы» к конфликту придется приобщить всех граждан Украины.

«Надо осознать, что если к этой войне, к победе в этой войне не будут приобщены все граждане Украины — включая женщин и даже пенсионеров — мы ее не выиграем. Украина перестанет существовать как независимое унитарное государство», — заключил боец ВСУ.

Распространение мобилизации на Украине на женщин обсуждается с весны. С точки зрения экспертного сообщества, принятие такой меры позволит привлечь к службе около 3 млн человек. При этом обоснованием для такого шага в украинском медиапространстве называют, в частности, принцип равноправия между мужчинами и женщинами.

Ранее на Украине призвали к мобилизации женщин ради спасения Европы.