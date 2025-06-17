Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) передали базы данных поликлиник. Об этом в социальных сетях написала народный депутат Украины Елена Шуляк.

«Принят законопроект о создании и функционировании Единого государственного реестра военнослужащих и совершенствовании порядка ведения воинского учета. Документ <...> обеспечивает обмен данными с системой здравоохранения для проверки пригодности к службе», — написала Шуляк.

Отмечается, что инициатива Верховной рады позволит ТЦК напрямую получать медицинские данные украинских граждан из баз данных поликлиник и других медицинских учреждений.

До этого военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Курской области, создали онлайн-проект против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике).

10 июня украинский военнопленный Виктор Саковец рассказал, что хотел расправиться со своим командиром после возвращения с передовой, но не успел это сделать. По его словам, командование ВСУ бросило бойцов на линии боевого соприкосновения.

Ранее на Украине уклонист избил палкой сотрудника военкомата.