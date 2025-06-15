Пленные бойцы ВСУ создали онлайн-проект по борьбе с ТЦК

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Курской области, создали онлайн-проект против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленного бойца ВСУ Олега Васягина.

По словам военнопленного, в рамках проекта «Анти-ТЦК» бойцы ВСУ снимают видео в специально оборудованной студии, после чего самостоятельно их монтируют. В этих роликах они призывают украинцев бороться с военкоматами. Видео публикуются в Telegram-каналах и аккаунтах в TikTok, уточнил военный.

«Мы открываем людям глаза, что нужно бороться с ТЦК, потому что в этой стране (Украине. — «Газета.Ru») нет закона, нет конституции, нет ничего», — сказал Васягин.

10 июня украинский военнопленный Виктор Саковец рассказал, что хотел расправиться со своим командиром после возвращения с передовой, но не успел это сделать. По его словам, командование ВСУ бросило бойцов на линии боевого соприкосновения.

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