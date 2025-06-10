На Украине уклонист избил палкой сотрудника военкомата

Уклонист от мобилизации избил палкой сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейского в Харьковской области на Украине. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Инцидент произошел в поселке Безлюдовка. Полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился 48-летний местный житель, объявленный в розыск за уклонение от мобилизации. Прибывшие на место представители ТЦК попытались задержать украинца, но он схватил деревянную палку и несколько раз ударил ею военкома и полицейского. При этом жена уклониста ударила правоохранителя камнем по голове. Агрессивную пару удалось задержать.

В отношении них возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

1 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Днепродзержинска (украинское название — Каменское) в Днепропетровской области Украины отбили у сотрудников ТЦК мужчину, которого заталкивали в микроавтобус. По словам подпольщика, мужчине на помощь пришел случайный прохожий, который вступил в неравный бой с сотрудниками ТЦК. Позже к нему присоединились другие неравнодушные жители города и спасли человека от принудительной мобилизации.

Лебедев отметил, что среди украинцев начало образовываться народное сопротивление, выступающее против мобилизации, проводимой Киевом. Все чаще незнакомые люди помогают задержанным мужчинам отбиться от сотрудников ТЦК.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.