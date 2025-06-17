Израильское телевидение сообщило о новых пусках ракет со стороны Ирана

Иран запустил около восьми ракет по территории Израиля во вторник

Иран запустил около восьми ракет по территории Израиля во вторник. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Порядка восьми ракет было выпущено [Ираном]», — сказано в сообщении телеканала.

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых запусках ракет с территории Ирана. В ЦАХАЛ уточнили, что военно-воздушные силы (ВВС) страны начали работу по их перехвату и поражению для устранения угрозы.

До этого в Армии обороны Израиля сообщили, что военные завершили серию ударов по пусковым установкам ракет на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В следующие дни атаки продолжились.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Каллас предостерегла США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.