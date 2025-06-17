Израиль завершил серию ударов по пусковым установкам на западе Ирана

Армия обороны Израиля завершила серию ударов по пусковым установкам ракет на западе Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили серию ударов по западному Ирану. В ходе ударов были поражены несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса «земля-земля», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:23 по московскому времени.

Израильская авиация атаковала пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и радары, размещенные на западе Ирана, утром 17 июня, добавила пресс-служба.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана.