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Армия Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новые пуски ракет из Ирана в направлении Израиля
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Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новые пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ЦАХАЛ уточнили, что военно-воздушные силы (ВВС) страны начали работу по их перехвату и поражению для устранения угрозы.

«Оборона негерметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Командования тыла», — говорится в публикации.

До этого в Армии обороны Израиля сообщили, что военные завершили серию ударов по пусковым установкам ракет на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В следующие дни атаки продолжились.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Совфеде назвали лицемерием поддержку Израиля странами G7.

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