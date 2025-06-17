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Войскам РФ поставили ракеты для ЗРПК «Панцирь»

«Высокоточные комплексы» поставили ВС России ракеты для ЗРПК «Панцирь»
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РИА «Новости»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) поставил в войска партию ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщает ТАСС.

«Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа», — подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Уточняется, что в ходе специальной военной операции (СВО) комплексы «Панцирь-С» отлично зарекомендовали себя как средство противовоздушной обороны (ПВО) различных объектов. Кроме того, они получают высокую оценку от военнослужащих.

24 мая стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» продолжает наращивать объемы выпуска бронетехники. Речь идет о производстве совершенно новых изделий, а также усовершенствовании боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ.

6 мая холдинг поставил в зону СВО очередную партию наземных роботизированных комплексов (дронов) «Депеша».

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2025 году подписал более 20 контрактов на $7 млрд.

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