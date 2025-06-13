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Блогерша из Иркутска отказалась извиняться за оскорбления участников СВО

Иркутская блогерша на допросе в СК отказалась извиняться за слова о бойцах СВО
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СК РФ

Блогерша из Иркутска, которая оскорбляла российских участников в СВО, отказалась извиняться за свои слова. Об этом сообщает RT со ссылкой видеозапись, предоставленную в следственном комитете (СК) РФ.

По данным источника, женщину привезли на допрос в следственное управление СК по региону.

«Нет, не за что мне извиняться», — ответила она на вопрос об извинениях.

Напомним, блогерша опубликовала в социальной сети видео, на котором она заявила, что День России — событие, «не заслуживающее гордости». Кроме того, она пообещала «выпить вина», если бойцов СВО не станет. Когда видео разошлось по сети, ее страница в соцсети была удалена.

Утром 13 июня стало известно, что жительницу Иркутска, оскорбившую российских военных, задержали сотрудники полиции. Сообщалось, что дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок.

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.

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