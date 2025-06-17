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Волонтер ВСУ Притула «подсказал» ВС РФ, куда надо бить ракетами

«Страна»: волонтер ВСУ «помог» ВС РФ разбомбить склад БПЛА под Киевом
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Thomas Peter/Reuters

Украинский волонтер, актер Сергей Притула своими публикациями в социальных сетях неожиданно помог российской армии разбомбить склад с беспилотниками для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на соцсети волонтера.

Пресс-служба Притулы, который владеет «благотворительным фондом» своего имени, в понедельник, 16 июня, опубликовала кадры с беспилотниками «Тарас-П». На видео была указана геолокация склада — один из ангаров Национального авиационного института Украины. В комментариях к видео звучала критика Притулы, который раскрыл местонахождение склада.

Позднее стало известно, что российские войска в ночь с 16 по 17 июня нанесли удары по военным объектам института.

До этого стало известно, что в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров.

В Киеве начались мощные пожары после атаки ударных дронов «Герань». Украинские Telegram-каналы тогда сообщали, что значительное количество беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» направляется к центру столицы Украины. В городе звучат сирены, функционирует система противовоздушной обороны.

Ранее в СВР заявили, что Киев намерен наращивать террористическую активность против России.

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