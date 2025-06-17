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В Киеве начались пожары после атаки «Гераней»

В Киеве начались сильные пожары после атаки ударных дронов «Герань»
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Depositphotos

В Киеве начались мощные пожары после атаки ударных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

Сообщается, что значительное количество дронов типа «Герань» направляется к центру столицы Украины. В городе звучат сирены, функционирует система противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщает, что один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета. В некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электричеством.

Военный корреспондент Владимир Романов утверждает, что Черноморский флот в данный момент запускает крылатые ракеты «Калибр» по территории Украины, а самолеты Воздушно-космических сил России — ракеты «Кинжал».

До этого стало известно, что на Украине массово создаются центры общевойсковой подготовки, что может говорить о планах киевских властей начать партизанскую войну на территории России. Об этом заявил кандидат военных наук полковник в отставке Александр Бартош в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в СВР заявили, что Киев намерен наращивать террористическую активность против России.

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