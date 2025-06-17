Разведка США оценила способность Ирана создать ядерное оружие

Разведывательные службы США, вопреки заявлениям властей Израиля и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился создавать ядерное оружие. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.

«Иран не только не ведет активных работ по созданию ядерного оружия, но и находится в трех годах от возможности произвести и доставить его к выбранной цели», — считают источники.

При этом, по их оценке, Израиль своими ударами смог замедлить развитие ядерной программы Ирана только на несколько месяцев. Отмечается, что полное уничтожение ядерной программы Ирана невозможно без действий США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, которую в Израиле связывают с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.