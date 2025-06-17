Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

Атаки продолжались с 12:00 по 15:00 по московскому времени. Над территорией Калужской области были сбиты девять аппаратов, над Тульской областью — три, по одному – над территориями Брянской и Смоленской областей.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над территорией региона был уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Утром 10 июня Минобороны России сообщило, что над Смоленской областью был уничтожен еще один украинский беспилотник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее удары украинских БПЛА по России связали с саботированием дальнейших переговоров.