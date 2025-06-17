Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник

Анохин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ в Смоленской области

Над территорией Смоленской области уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня на территории Вяземского округа силами ПВО министерства обороны РФ был нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:19 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Анохин. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, добавил он.

Утром 10 июня Минобороны России сообщило, что над Смоленской областью был уничтожен еще один украинский беспилотник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее удары украинских БПЛА по России связали с саботированием дальнейших переговоров.