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Удары украинских БПЛА по России связали с саботированием дальнейших переговоров

Депутат Чепа обвинил Украину в саботировании дальнейших переговоров с Россией
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Регулярные атаки беспилотников ВСУ на российские регионы демонстрируют, что Украина не намерена выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности и всячески саботирует их возможное продолжение. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что, судя по всему, Украина понимает только силу и только силовым путем можно останавливать эти террористические действия Украины», — сказал Чепа.

До этого в минобороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона ВСУ в небе над регионами страны.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и республике Крым — по девять, в республике Татарстан и Калужской области — по четыре. Еще три БПЛА перехватили в воздушном пространстве столичного региона, по два — в Курской, Орловской и Ленинградской областях. Кроме того, один дрон уничтожили в Смоленской области.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО

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