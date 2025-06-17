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Разведывательный беспилотник НАТО впервые прибыл в Финляндию

Разведывательный БПЛА НАТО RQ-4D впервые прибыл на авиабазу в Финляндии
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NATO

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix впервые прибыл на авиабазу в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба ВВС страны в своем аккаунте в соцсети X.

«Беспилотный разведывательный летательный аппарат НАТО RQ-4D Phoenix впервые приземлился на авиабазе Пирккала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дрон впервые прибыл на финскую авиабазу.

До этого портал Defense News сообщал, что страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США. Отмечается, что страны НАТО из Европы сильно зависят от США в области РЭБ. Ряд стран ЕС хотят это изменить.

Портал Business Insider сообщал, что Финляндия и Польша внедряют новые методы подготовки военных, ориентируясь на опыт использования дронов в ходе конфликта на Украине.

По информации издания, в обеих странах экспериментируют с применением беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях. По словам финского полковника Матти Хонко, их войска проходят обучение по защите от дронов, однако эти занятия пока не стали частью повседневной тренировки.

Ранее сообщалось, что НАТО хотят использовать беспилотники на солнечных батареях.

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