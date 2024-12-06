В НАТО хотят использовать беспилотники на солнечных батареях

В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность использования высотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на солнечных батареях для борьбы с помехами в GPS, якобы создаваемыми Россией и Китайской народной республикой. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на помощника начальника штаба J6 по киберпространству в НАТО, бригадного генерала Сэма Рэйвза.

«Это большие высотные самолеты, которые могут находиться в воздухе неделями, используя солнечную энергию. Они могут улавливать сигнал GPS и отправлять его на Землю с гораздо большей мощностью, поэтому ее сложнее заглушить», — пишет портал.

По словам Рэйвз, платформы сверхвысотного базирования (HAPS), которые могут иметь форму воздушных шаров в дополнение к легким беспилотникам, в настоящее время еще не получили широкого распространения в НАТО.

Однако, как утверждает Рэйвз, появляется возможность использования потенциала этих БПЛА в качестве ретрансляторов GPS, поскольку чиновники все больше беспокоятся о радиоэлектронной борьбе, которая теперь стала повсеместной чертой российско-украинского конфликта.

В свою очередь на Украине началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, новая украинская ракета-дрон «Паляниця» едва ли станет достаточно эффективным оружием. Аналитик отметил, что по-прежнему остается под вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины создать качественное оборудование.

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