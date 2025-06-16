На Западе заявили, что в НАТО заинтересованы в новых беспилотниках

Страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США. Об этом сообщает портал Defense News.
«От 10 до 20 стран НАТО выразили свою заинтересованность в потенциале, аналогичном предоставленному Великобритании беспилотнику-глушителю радаров StormShroud», — говорится в сообщении.
Отмечается, что страны НАТО из Европы сильно зависят от США в области РЭБ. Ряд стран ЕС хотят это изменить.
До этого сообщалось, что НАТО готовится завершить операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой») по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
В мае премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что Балтийское море в будущем может стать местом «перманентного противостояния».
Ранее сообщалось, что НАТО хотят использовать беспилотники на солнечных батареях.