В Финляндии и Польше стали применять дроны в военной подготовке

Business Insider: Финляндия и Польша экспериментируют с применением дронов в бою

Финляндия и Польша внедряют новые методы подготовки военных, ориентируясь на опыт использования дронов в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей военного командования.

По информации издания, в обеих странах экспериментируют с применением беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях. По словам финского полковника Матти Хонко, их войска проходят обучение по защите от дронов, однако эти занятия пока не стали частью повседневной тренировки.

В свою очередь польский бригадный генерал Михал Стшелецкий отметил трудности в адаптации солдат польской армии к стремительно меняющимся условиям современного боя, ссылаясь на российско-украинский конфликт.

При этом, капитан Бартош Янушевский добавил, что в Польше начали разработку малых дронов, похожих на квадрокоптеры, как те, что активно применяются на Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что армия США активно изучает опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине.

Ранее в НАТО испугались новой тактики армии России в ходе конфликта на Украине.