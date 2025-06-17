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КНДР направит тысячу саперов в Курскую область

Шойгу: КНДР направит в РФ 1 тыс. саперов для разминирования Курской области
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KCNA/Reuters

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что власти Северной Кореи направят тысячу саперов для разминирования территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу добавил, что Россия и КНДР продолжат сотрудничество, и корейская сторона окажет содействие в восстановлении Курской области.

«Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории», — подчеркнул Шойгу.

До этого политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук назвал возможную цель визита секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. По мнению эксперта, речь идет о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Он также отметил, что Шойгу на своем нынешнем посту как раз занимается решением вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством.

17 июня Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.

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