КНДР направит тысячу саперов в Курскую область

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что власти Северной Кореи направят тысячу саперов для разминирования территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Шойгу добавил, что Россия и КНДР продолжат сотрудничество, и корейская сторона окажет содействие в восстановлении Курской области.
«Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории», — подчеркнул Шойгу.
До этого политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук назвал возможную цель визита секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. По мнению эксперта, речь идет о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Он также отметил, что Шойгу на своем нынешнем посту как раз занимается решением вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством.
17 июня Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном.
Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.