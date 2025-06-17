КНДР направит тысячу саперов в Курскую область

Шойгу: КНДР направит в РФ 1 тыс. саперов для разминирования Курской области

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что власти Северной Кореи направят тысячу саперов для разминирования территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу добавил, что Россия и КНДР продолжат сотрудничество, и корейская сторона окажет содействие в восстановлении Курской области.

«Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории», — подчеркнул Шойгу.

До этого политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук назвал возможную цель визита секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. По мнению эксперта, речь идет о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Он также отметил, что Шойгу на своем нынешнем посту как раз занимается решением вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством.

17 июня Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.