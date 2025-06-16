В Иране обнаружили мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе

В городе Рэй (южный пригород Тегерана) обнаружили мастерскую израильской разведки «Моссад» по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб. Об этом заявил командующий силами правопорядка города полковник Хосейн Мафи, сообщает агентство Mehr.

«На основании показаний людей о подозрительных визитах в одну квартиру, разведгруппы и наряды полиции, получив судебный ордер, незамедлительно начали операцию», — сказал он.

По словам полковника, в этой квартире было обнаружено значительное число беспилотников, оборудование для производства дронов-камикадзе, самодельных бомб и прочего. Все это было изъято.

Как уточнил Мафи, в мастерской было обнаружено свыше 200 кг взрывчатых веществ и множество оборудования для создания дронов-камикадзе.

Вечером 15 июня стало известно, что сотрудники полиции задержали двух агентов израильской разведки «Моссад» в городе Рэй.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в США раскрыли, как Израиль доставлял свои беспилотники в Иран.