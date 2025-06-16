На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране обнаружили мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе

В пригороде Тегерана обнаружили мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе
close
Vahid Salemi/AP

В городе Рэй (южный пригород Тегерана) обнаружили мастерскую израильской разведки «Моссад» по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб. Об этом заявил командующий силами правопорядка города полковник Хосейн Мафи, сообщает агентство Mehr.

«На основании показаний людей о подозрительных визитах в одну квартиру, разведгруппы и наряды полиции, получив судебный ордер, незамедлительно начали операцию», — сказал он.

По словам полковника, в этой квартире было обнаружено значительное число беспилотников, оборудование для производства дронов-камикадзе, самодельных бомб и прочего. Все это было изъято.

Как уточнил Мафи, в мастерской было обнаружено свыше 200 кг взрывчатых веществ и множество оборудования для создания дронов-камикадзе.

Вечером 15 июня стало известно, что сотрудники полиции задержали двух агентов израильской разведки «Моссад» в городе Рэй.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в США раскрыли, как Израиль доставлял свои беспилотники в Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами