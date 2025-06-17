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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного начальника генштаба войск Ирана

ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани
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Israel Defense Forces/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нового начальника генштаба войск Ирана, генерала КСИР Али Шадмани. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что точные разведданные получило Управление разведки Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по укомплектованному командному центру в самом сердце Тегерана и уничтожила Али Шадмани, начальника военного штаба, самого высокопоставленного военного командира и ближайшую фигуру к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

До этого военно-воздушные силы Израиля ликвидировали четырех высокопоставленных сотрудников иранской разведки, включая главу разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В результате израильских ударов уничтожены глава разведывательной службы КСИР Мохаммад Хатами и его заместитель Мохаммад Хассан Махкаги, а также глава разведывательного отдела спецподразделения «Кодс» Мухсин Бакри и его заместитель Абу аль-Фачель Никуи.

Ранее посол рассказал, что взрыв повредил дома в Израиле, в которых живут российские дипломаты.

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