Трамп готов направить переговорщиков в Иран

Трамп заявил, что мог бы направить Вэнса или Уиткоффа на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы отправить вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа на переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем. Его слова в соцсети X привела журналист телеканала CBS News Дженнифер Якобс.

«Я мог бы», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.