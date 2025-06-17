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Российская авиабомба уничтожила взвод ВСУ на западе ДНР

ТАСС: российская авиабомба уничтожила взвод отведенных из Комара сил ВСУ
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РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России ударом авиабомбы ликвидировали взвод 141-й пехотной бригады украинской армии, часть которой перевели из села Комар в Воскресенку на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По Воскресенке нанесен удар ФАБ, в результате которого уничтожен взвод 3-го механизированного батальона 141-й пехотной бригады противника, а также операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, которые всем известны как «Птицы Мадьяра», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировали технику украинских войск, включая БПЛА типа «Баба-яга».

13 июня боец ВСУ с позывным «Мучной» подтвердил, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Комар в ДНР. Он назвал ситуацию на этом участке фронта тяжелой и спрогнозировал дальнейшее продвижение Вооруженных сил России.

По словам командира штурмового взвода ВС РФ с позывным «Молочник» штурм Комара начался неожиданно для ВСУ. Он пояснил, что сложнее всего было подойти к населенному пункту. Российские войска заходили с двух направлений, одно из которых было более безопасным, так как артиллерия и операторы БПЛА ВСУ находились за пределами Комара.

Ранее в Госдуме рассказали о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области.

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