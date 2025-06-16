Российский боец рассказал, что штурм Комара начался для ВСУ неожиданно

Командир штурмового взвода с позывным «Молочник» рассказал ТАСС, что ВС РФ начали штурм населенного пункта Комар в ДНР неожиданно для ВСУ.

Он пояснил, что сложнее всего было подойти к населенному пункту. Российские войска заходили с двух направлений, одно из которых было более безопасным, так как артиллерия и операторы БПЛА ВСУ находились за пределами населенного пункта.

«Эффект неожиданности был. Командир батальона у нас красавчик, он любит такое. <...> Заскочили быстро, и все. Долго мы шли к Комару. А в сам Комар мы недолго заходили, когда уже встали на нулевой рубеж, на рубеж атаки, все было неожиданно», — поделился «Молочник».

До этого замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек» рассказал РИА Новости, что украинский фронт «посыпался» на 40 км на Донецком направлении на фоне взятия под контроль населенного пункта Ульяновка российскими войсками.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям.