СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна».

В столице Украины воздушная тревога не смолкает уже три часа, ранее уже сообщалось о взрывах.

Тревога действует также в 11 областях Украины.

Днем 16 июня украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Информации о пострадавших не поступало.

Прошедшей ночью также сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мощный удар Вооруженных сил РФ по Киеву в ночь на 10 июня сорвал поставки вооружений и боеприпасов для украинской армии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее МО РФ сообщило об ударе по НПЗ на Украине.