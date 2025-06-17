Стало известно о мощных взрывах в киевском аэропорту Жуляны

В киевском аэропорту Жуляны произошли мощные взрывы с последующими пожарами

В аэропорту Киева Жуляны произошли мощные взрывы с последующими пожарами. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель», ссылаясь на украинские СМИ.

Отмечается, что авиагавань с позиционным районом ЗРК Patriot сначала атаковали беспилотные летательные аппараты «Герань», затем последовали удары ракетами «Кинжал».

До этого издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве.

Днем 16 июня украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Информации о пострадавших не поступало.

Прошедшей ночью также сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее МО РФ сообщило об ударе по НПЗ на Украине.