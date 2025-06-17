На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как США могут надавить на Иран

Axios: передача Израилю противобункерных бомб может стать давлением США на Иран
close
AP

Администрация США может передать Израилю противобункерные бомбы в качестве рычага давления на Иран на переговорах по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на свои источники.

Источники пояснили, что подобные бомбы, которых нет у Израиля, необходимы для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо.

Также портал подтвердил информацию, что Белый дом ведет обсуждение с Тегераном возможности проведения встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Незадолго до этого газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на неделе с представителями Ирана.

Планируется, что в ходе обсуждения будет направлено дипломатическое предложение, которое предполагает заключение ядерной сделки и прекращение конфликта между Израилем и Ираном.

Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома поручил своей команде как можно скорее организовать встречу с чиновниками из Ирана.

В свою очередь, газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы, писала, что Иран стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, Тегеран посылает сигналы США и Израилю через посредников.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами