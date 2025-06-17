Стало известно, как США могут надавить на Иран

Администрация США может передать Израилю противобункерные бомбы в качестве рычага давления на Иран на переговорах по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на свои источники.

Источники пояснили, что подобные бомбы, которых нет у Израиля, необходимы для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо.

Также портал подтвердил информацию, что Белый дом ведет обсуждение с Тегераном возможности проведения встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Незадолго до этого газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на неделе с представителями Ирана.

Планируется, что в ходе обсуждения будет направлено дипломатическое предложение, которое предполагает заключение ядерной сделки и прекращение конфликта между Израилем и Ираном.

Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома поручил своей команде как можно скорее организовать встречу с чиновниками из Ирана.

В свою очередь, газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы, писала, что Иран стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, Тегеран посылает сигналы США и Израилю через посредников.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.