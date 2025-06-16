В США заявили, что Иран стремится к окончанию боевых действий

Иран стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы.

«Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах», — сказано в материале издания.

По данным источников WSJ, Иран заявил арабским чиновникам о готовности вернуться за стол переговоров, если США не поддержат атаки Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее президент Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США.