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Бизнесменов привлекли к ликвидации последствий атаки БПЛА на Елец в Липецкой области

В Липецкой области бизнесменов привлекли к ликвидации последствий атаки на Елец
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Telegram-канал «Игорь Артамонов»

В городе Ельце Липецкой области представителей бизнеса привлекли к восстановлению домов, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил и.о. главы города Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.

«Администрация города совместно с представителями бизнеса старается как можно быстрее начать восстановительные работы», — отметил он.

Жабин подчеркнул, что такие масштабные мероприятия требуют времени и подготовки. По его словам, каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Чиновник добавил, что для предстоящего ремонта уже заказаны необходимые материалы, включая окна и двери.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома. В поселке ТЭЦ из-за атаки БПЛА пострадали около 30 квартир, которые оказались завалены осколками.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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