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Средства ПВО сбили более 100 беспилотников и шесть авиабомб JDAM за сутки

Минобороны: средства ПВО России сбили шесть авиабомб JDAM и 104 беспилотника ВСУ
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть американских управляемых авиабомб JDAM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо авиабомб, средства ПВО также уничтожили 104 беспилотника самолетного типа, добавили в ведомстве.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее в ДНР сообщили об успехах российской армии на Краматорском направлении.

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