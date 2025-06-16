Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot демонстрируют плохую эффективность в ходе их использования на Украине. Об этом пишет британская газета Telegraph.

Авторы статьи отмечают, что американские ЗРК, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и огромного количества беспилотников «Герань».

В феврале в Ростехе сравнили французские истребители Mirage 2000 и американские F-16 с российскими самолетами. В российской корпорации охарактеризовали французский самолет как морально устаревший, посредственный самолет с очень короткой «рукой». Эффективная дальность работы Mirage по воздушным целям оценивается максимум в 50 километров, в то время как российские истребители Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 способны уничтожить цель на расстоянии нескольких сотен километров.

Ранее российская ракета уничтожила ЗРК Patriot в Киеве.